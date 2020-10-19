РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 окт. 30 врачей, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, проживают в гостинице «Зенит» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщила, какую помощь получают медики в горокруге.

«30 врачей, работающих с ковидными больными, проживают в гостинице «Зенит», - говорится в сообщении.

66 медицинских специалистов из числа работников госпиталя в «Крокусе» находятся в резерве.

«Медикам, которые поступают на работу в городской округ Красногорск, предоставляем весь комплекс социальных мер – компенсацию арендной платы и предоставление детям мест в дошкольных и школьных учреждениях», - отметила Хаймурзина.

В Красногорске продолжается взаимодействие с центром занятости и частными медицинскими центрами по поиску специалистов медицинской сферы.