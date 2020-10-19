РИАМО - 19 окт. На местах боев времен Великой Отечественной войны в Московской области поисковики в этом сезоне обнаружили останки 463 бойцов и командиров Красной Армии, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

Церемония закрытия поискового сезона «Вахты памяти-2020» прошла на выходных в Черноголовке.

«В ходе полевого сезона 2020 года в поисковых работах участвовало 938 человек. На местах боев обнаружены останки 463 бойцов и командиров Красной Армии. В процессе раскопок найдены 38 смертных медальонов, две награды, 20 именных вещей», - сказал председатель координационного совета поисковых отрядов Подмосковья Владислав Рязанов.

По его словам, волонтерам в этом сезоне удалось установить имена 26 погибших в годы ВОВ. При этом 20 человек считались пропавшими без вести. Еще у шести погибших были уточнены места захоронения. Поисковикам также удалось найти родственников 21 красноармейца.

Председатель координационного совета поисковых отрядов Подмосковья отметил, что за это врем были погребены останки 444 найденных солдат и командиров.

«Вахта памяти» - это патриотическое поисковое движение. Оно объединяет в себе свыше 2,5 тысяч жителей Московской области.

Волонтеры «Вахты Памяти» выполняют поисковую работу, которая состоит из экспедиций, захоронений останков найденных солдат и командиров, передачу найденных личных вещей родственникам погибших.​