РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В подмосковном Подольске стартовал муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник в Подольске стартовал муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья». 13 педагогов из детсадов №№ 1 «Аленький цветочек», 8 «Теремок», 8 «Светлячок», 11 «Рябинка», 15 «Улыбка», 19 «Золушка», 20 «Веснушки», 23 «Дельфиненок», 24 «Русалочка», 35 «Звездочка», 38 «Искорка», 51 «Солнышко», 60 «Журавушка» состязались в первом конкурсном задании «Творческая самопрезентация», - говорится в сообщении.

Экспертное жюри, выставив баллы по итогам задания, приняло решение об участии во втором туре конкурса «Педагогическое мероприятие с детьми» всех 13 конкурсантов.