РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Около 100 жителей подмосковного Подольска сдали более 50 литров крови за прошедшую неделю, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«На Подольской станции переливания крови с 12 по 16 октября приняли участие в сдаче крови 95 доноров, 18 из которых сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 51 литр цельной крови, у 14 доноров осуществлен забор, и заготовлено 8,5 литра плазмы, а у трех доноров осуществлен забор тромбоцитов», - говорится в сообщении.

Сотрудники медучреждения поблагодарили горожан за участие в сдаче крови, а также напомнили о том, что прием доноров проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 по улице Кирова, дом 9. С собой необходим паспорт.