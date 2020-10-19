РИАМО - 19 окт. Жителей Москвы и Московской области ожидает теплая погода в конце недели, но тепло продержится всего сутки, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В начале недели в столице и Московской области будет прохладно. В дневные часы температура воздуха во вторник составит 3-5 градусов тепла, в среду – 2-5 градуса и в последующие дни не выше шести градусов», - сказал Синенков.

Он добавил, что уже в пятницу в столичном регионе начнется потепление.

«В столицу придет на короткое время очень теплый воздух. Температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы, за счет теплого атмосферного фронта», - добавил Александр Синенков.

Он подчеркнул, что теплая погода продержится всего сутки и уже в субботу температура воздуха составит 5-6 градусов.

По словам специалиста, такая погода в целом характерна для региона в октябре.​