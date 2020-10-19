РИАМО - 19 окт. В Московской области за девять месяцев построили восемь объектов здравоохранения, самым масштабным среди них стал хирургический корпус «Лапино» в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Ввели в эксплуатацию семь медицинских учреждений, построенных за внебюджетные средства. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию кабинет врача общей практики в Лыткарине. Его строительство в настоящий момент полностью завершено.

«Самый масштабный объект - это, конечно, хирургический корпус «Лапино» на 550 посещений в смену в Одинцовском городском округе. Площадь объекта составила более 18 тысяч квадратных метров», - рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На территории региона с начала года ввели в эксплуатацию поликлинику на 450 посещений в смену в Ленинском городском округе, диализный центр в Щелкове, здание амбулаторнополиклинического обслуживания в Клину, амбулатория в Пушкинском городском округе, медицинские центры в Серпухове и в Истре.

В следующем году в Подмосковье планируется построить и ввести в эксплуатацию семь внебюджетных объектов здравоохранения.