РИАМО - 19 окт. За последние сутки в Подмосковье выявили 466 новых случаев инфицирования коронавирусом, больше всего заболевших зафиксировали в Королеве (75) и Коломне (39), сообщает региональный штаб по ситуации с Covid-19.

31 новый случай выявили в Раменском, 19 – в Жуковском, 18 – в Воскресенске, 17 – в Подольске, 15 – в Электростали, по 13 – в Талдоме, Одинцове и Балашихе, по 12 – в Луховицах и Клину, по 11 – в Богородском округе и Серпухове, по десять – в Краснознаменске, Пушкине и Мытищах.

По девять случаев инфицирования зафиксировали в Щелкове, Ивантеевке, по восемь – в Сергиевом Посаде, Красногорске, Лыткарине и Ленинском округе, по семь – в Дмитрове, Дубне, Зарайске, шесть – в Домодедове,

Еще пять новых случаев зафиксировали в Дзержинском, четыре – в Чехове, по три – в Котельниках, Химках, Орехово-Зуеве и Солнечногорске, по два – в Истре, Шатуре, Фрязине и Люберцах, по одному – в Долгопрудном, Егорьевске, Лобне, Кашире, Наро-Фоминске, Озерах, Протвине, Реутове, Ступине и Электрогорске.

Ни одного нового случая не выявили за сутки в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайске, Молодежном, Павловском Посаде, Пущине, Рузе, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 80 951 случай заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 1478 человек, выздоровели и выписались 60 496 пациентов.

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Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье временно запретили присутствие зрителей на спортмероприятиях. Речь идет как о соревнованиях на свежем воздухе, так и о тех, что проводят в помещениях.

- Людей с повышенной температурой тела не будут пускать в ТЦ и кафе Подмосковья. Мера начнет действовать с 21 октября.

- Музеи Подмосковья будут закрыты для посещения с 21 октября по 7 ноября. Посетителям будет разрешено гулять только по территории парков возле усадеб и музеев.

- Более 140 пассажиров не пустили в подмосковный транспорт из‑за высокой температуры. Бесконтактную термометрию проводят на 44 автовокзалах «Мострансавто» и десяти железнодорожных станциях.

- Воробьев анонсировал запрет выставок и массовых мероприятий в Подмосковье.

В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены

- За сутки в России зарегистрировали 15 982 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 5 376 .

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в Москве может начаться в декабре. Первые крупные поставки вакцин от Covid-19 в столице планируют получить в следующем месяце.

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.

- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.