РИАМО - 19 окт. В Московской области стартовал бесплатный онлайн-проект «Открой свой бизнес», в котором могут принять участие действующие и будущие предприниматели, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, цель проекта — отобрать интересные предпринимательские идей, которые будут реализованы на территории городских округов.

«При этом предпочтение отдается проектам, которые удовлетворяют потребности муниципальных образований в сфере создания инфраструктуры и услуг для населения. Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку предпринимателям», - отметила Зиновьева.

Участниками проекта стали девять муниципалитетов, для которых актуально расширить малый и средний бизнес в определенных направлениях.

Проект состоит из трех этапов. До 12 ноября проходит прием заявок, с 12 по 17 ноября эксперты отберут лучшие проекты, а 19 ноября состоится онлайн-форум, где подведут итоги и огласят победителей.

Победители получат оперативное решение проблемных вопросов. Курировать это будет Мининвест Подмосковья. Получить подробную информацию можно на сайте: https://startbiz-mo.ru/, а также по телефону: +7 (499) 719-51-33.