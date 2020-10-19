РИАМО - 19 окт. Энергетики реконструируют две высоковольтные подстанции в ТиНАО, это позволит повысить их надежность и избежать возможных нештатных ситуаций, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, комплексная реконструкция подстанции «Летово» в поселении Сосенское завершена.

«Работы по модернизации оборудования проводились поэтапно и планировались таким образом, чтобы избежать перерывов в электроснабжении потребителей», - подчеркнул Бирюков.

Это позволило почти в два раза повысить надежность подстанции. Она обеспечивает электроэнергией более 62 тысяч жителей. Бирюков также добавил, что в ТиНАО реконструируют еще одну высоковольтную подстанцию «Десна». Это повысит надежность электроснабжения более 70 тысяч потребителей.

«В ходе модернизации энергетики применяют цифровые технологии и устанавливают современное оборудование, которое позволит осуществлять дистанционное наблюдение за объектом и удаленно управлять подстанцией», - подчеркнул Бирюков.

Завершить модернизацию подстанции планируется до конца года.