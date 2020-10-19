РИАМО - 19 окт. В Подмосковье с конца сентября выдано более 2 тысяч разрешений такси с QR-кодом, для получения разрешения необходимо оформить заявку на портале госуслуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Чтобы получить разрешение посещать МФЦ не нужно, что особенно актуально в период сложной эпидемиологической ситуации. Услуга с выдачей QR-кода была полностью переведена в электронный вид <...> в конце сентября», - говорится в сообщении.

Для получения разрешения необходимо оформить заявку на портале госуслуг Московской области. Срок предоставления услуги — пять рабочих дней. В личный кабинет придет разрешение и QR-код, которые заявитель должен распечатать, QR-код размещается в салоне такси на передней панели и в подголовнике пассажирского сиденья. В случае утери разрешения его можно заново распечатать из личного кабинета.

Пассажиры смогут отсканировать QR-код и проверить действительность разрешения, узнать информацию о перевозчике и автомобиле, тем самым обезопасив свои поездки.

Подмосковье стало первым регионом в РФ, который перевел выдачу разрешений такси полностью в электронный вид по QR-коду.