РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. За прошедшие сутки в Щелкове выявили девять новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 874 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки выявили 466 случаев Covid-19.

«В Щелкове за прошедшие сутки выявили девять случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 874 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 80 951 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 1 478 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 60 496 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.