РИАМО - 19 окт. НИИ «МосТрансПроект» вместе с агентством инноваций Москвы запустили беспилотный автомобиль, он будет развозить по разным корпусам больницы имени Пирогова анализы и лекарства, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Специалисты НИИ разработали специальный план организации дорожного движения по территории больницы, а также создали «цифровой двойник» маршрута и внедрили его в автомобиль, разработанный вместе с МАДИ.

«Опыт показывает, что беспилотники могут успешно работать — первый беспилотный паркон уже полгода ездит в центре города и ежедневно контролирует больше 1 тысячи автомобилей», - говорится в сообщении.

Идея запустить этот проект пришла вовремя карантина из-за Covid-19. Он призван помочь медикам, ограждая докторов и других работников от возможного контакта с опасными грузами.