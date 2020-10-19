РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. На Кубке Москвы по тхэквондо спортсмены из Люберец завоевали порядка 60 наград, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Кубок Москвы Международной федерации тхэквондо прошел в Московском центре боевых искусств 18 октября. Всего в соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из Москвы и Московской области.

«На прошедшем Кубке Москвы Международной федерации тхэквондо Люберцы представляли более 50 спортсменов. Воспитанники люберецкого клуба «Дан-Гун» завоевали 15 золотых, 17 серебряных и 28 бронзовых медалей в различных дисциплинах. Поздравляю спортсменов, их родителей и, конечно же, весь тренерский состав клуба «Дан-Гун» с высоким результатом», - сказал председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков.

Люберчане завоевали награды в следующих дисциплинах: «туль» - комплексы специальных упражнений, «массоги» - поединок между двумя спортсменами, «вирек» - измерение силы удара.