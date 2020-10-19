РИАМО - 19 окт. Временно приостановлен личный прием граждан в Московском областном УФАС из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«16 октября было принято решение временно ограничить личный прием граждан в Московском областном УФАС России», - говорится в сообщении.

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