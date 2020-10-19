РИАМО - 19 окт. Московское областное УФАС России приняло решение о внесении сведений в отношении ООО «Русские газоны ландшафт» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ «Орехово-Зуевский комбинат благоустройства» о внесении сведений в отношении ООО «Русские газоны ландшафт» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку газона рулонного», - говорится в сообщении.

В антимонопольном ведомстве признали действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Русские газоны ландшафт» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с этим, представители компании обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Русские газоны ландшафт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.