РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Воспитанники детсада №16 Подольска собрали около 400 литров пластиковых крышек в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ООО «МСК-НТ» продолжает поддерживать акцию «Добрые крышечки» всероссийского благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». В понедельник специалисты регионального оператора вывезли из детского сада «Колокольчик» №16 Подольска около 400 литров ценного сырья», - говорится в сообщении.

В текущем году воспитанниками детского сада собран уже третий урожай «добрых крышечек». Вместе с компанией регоператора взрослые и юные волонтеры округа собирают ценный пластик в специальные контейнеры, установленные в организациях городского округа и в местах свободного доступа. Средства, вырученные от переработки этого вторсырья, полностью пойдут на приобретение инвалидных колясок для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря участию в акции первичная сортировка отходов входит в привычку и формирует новое «экологичное» отношение к отходам. ООО «МСК-НТ» как официальный партнер всероссийского фонда «Волонтеры в помощь детям – сиротам» второй год развивает проект в городских округах Чеховского кластера, открывая пункты сбора и обеспечивая регулярный вывоз накопленных крышечек на переработку.