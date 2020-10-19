РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 окт. Воспитанники домодедовской спортивной школы «Олимп» стали победителями и призерами межрегиональных соревнований по спортивной аэробике, сообщается на странице СШ «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Золотая осень на Тульской земле» прошли 18 октября в городе Щекино Тульской области.

«Результаты соревнования таковы: в возрастной категории 9-11 лет в финал вышли Александра Костенко, Александра Вахтангишвили. Третье место занял Эмиль Курбанов. Первое место заняли Варвара Яшина, Елизавета Панфилова, третье место Ангелина Поварова», - говорится в сообщении.

Спортсменов тренировали Светлана Панфилова, Аркадий Панфилов, Наталья Плаксина и Анна Горшкова.