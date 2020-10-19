РИАМО - 19 окт. В СК инициировали передачу уголовного дела по факту истязания пожилой женщины на западе Москвы, дело было возбуждено полицией, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена информация о том, что мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что к его тяжелобольной бабушке сиделка применяет физическое насилие. Также она на протяжении длительного времени оскорбляла пожилую женщину», - отметила Иванова.

Она отметила, что дело передадут в территориальное подразделение Главного следственного управления СК России по Москве с целью установления обстоятельств произошедшего. Вопрос о передаче дела был поставлен перед надзорным ведомством.

В СК проведут целый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельства произошедшего.