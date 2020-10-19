РИАМО - 19 окт. Ночные клубы являются настоящим «рассадником» коронавирусной инфекции, поэтому, по словам профессора кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, от походов на дискотеки стоит отказаться во время пандемии, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге о том, что он не видит большой необходимости ужесточать ограничительные меры. Также градоначальник пообещал не допустить введения крайних мер, но не исключил принятия «точечных решений», которые позволят снизить уровень заболеваемости Covid-19. По мнению Аграновского, под «точечными мерами» можно подразумевать и введение QR-кодов для регистрации в клубах и других ночных заведениях.

«Не знаю, насколько это будет эффективно, однако опыт Европы показывает, что именно ночные клубы, дискотеки и другие подобного рода места (при всем том, что молодежи надо развлекаться и их очень трудно удержать по домам) являются «горячими точками» распространения Covid-19. Люди там беспечные, часто находятся под действием каких-нибудь веселящих веществ, так что они, конечно же, ничего не соблюдают», — отметил профессор.

Он уточнил, что чаще всего люди, которые посещают такие заведения, относятся к молодежи, но опасность все же крайне велика, ведь они могут быть переносчиками болезни. Кроме того, люди в клубах часто бывают беспечны к своей безопасности.

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Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье временно запретили присутствие зрителей на спортмероприятиях. Речь идет как о соревнованиях на свежем воздухе, так и о тех, что проводят в помещениях.

- Людей с повышенной температурой тела не будут пускать в ТЦ и кафе Подмосковья. Мера начнет действовать с 21 октября.

- Музеи Подмосковья будут закрыты для посещения с 21 октября по 7 ноября. Посетителям будет разрешено гулять только по территории парков возле усадеб и музеев.

- Более 140 пассажиров не пустили в подмосковный транспорт из‑за высокой температуры. Бесконтактную термометрию проводят на 44 автовокзалах «Мострансавто» и десяти железнодорожных станциях.

- Воробьев анонсировал запрет выставок и массовых мероприятий в Подмосковье.

В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены

- За сутки в России зарегистрировали 15 982 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 5 376 .

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в Москве может начаться в декабре. Первые крупные поставки вакцин от Covid-19 в столице планируют получить в следующем месяце.

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.

- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.