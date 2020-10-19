РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 окт. Рукопашники домодедовского стадиона «Авангард» завоевали шесть золотых медалей на Первенстве Московской области по универсальному бою, сообщается в группе стадиона в соцсети «ВКонтакте».

«Итоги выступления рукопашников стадиона «Авангард» в Первенстве Московской области по универсальному бою, прошедшего 16-18 октября в городе Мытищи: первое место - Плесинова Дарья 12-13 лет до 32 килограммов, Коняхина Карина 12-13 лет свыше 47 килограммов, Котякина Валерия 18 лет и старше, до 55 килограммов - поздравляем с выполнением норматива «Кандидат в мастера спорта - КМС», Степанов Кирилл 14-15 лет до 50 килограммов, Аникеев Кирилл 14-15 лет до 55 килограммов, Лейнберг Владимир 16-17 лет до 75 килограммов», - говорится в сообщении.

Еще шестеро спортсменов заняли вторые места. В категории 12-13 лет ими стали Мария Одиночествина и Иван Варенов; в категории 14-15 лет - Софья Найденова и Максим Сергеев. Среди спортсменов 16-17 лет второе место получила Екатерина Вальчук, а в группе 18 лет и старше Данила Найденов.

Также на Первенстве Подмосковья третье место заняли Михаил Котякин в категории 12-13 лет и Данила Алексеев в категории 16-17 лет.