РИАМО – 19 окт. За девять месяцев текущего года в Московской области расчистили 197,5 гектаров просек, находившихся рядом с прохождением воздушных линий электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Расчистка просек проводится силами АО «Мособлэнерго» и должна быть завершена до 1 декабря 2020 года. На текущий момент план работ выполнен на 96%, организации осталось расчистить 8 гектаров леса. Расчистка 197,5 гектаров проведена за 9 календарных месяцев.

«Наибольшее количество просек приведено в порядок в районах деревень Ерково, Чуркино, Губастово Коломенского округа, села Радовицы Егорьевского округа и поселка Шатурторф, расположенного в Шатурском городском округе», – говорится в сообщении.

Также большой объем работ по расчистке просек выполнен в Павлово-Посадском округе.

Мероприятия по расчитске просек способствуют предотвращению внештатных ситуаций и созданию условий эксплуатиции энергообъектов компании. В 2020 году, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, планы по этим видам работ выполняются строго по графику.