РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Хоккейные матчи в Ледовом дворце «Витязь» подмосковного Подольска 21 и 23 октября пройдут без зрителей, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с запретом на посещение спортивных мероприятий матчи хоккейного клуба «Витязь» 21 октября против «Салавата Юлаева» и 23 октября против ХК «Сочи» пройдут в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске без зрителей», - говорится в сообщении.

«Витязь» в понедельник будет играть в Санкт-Петербурге против «СКА». Прямая трансляция на «КХЛ ТВ HD» в 19:30.