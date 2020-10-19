РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. С момента открытия амбулаторного КТ-центра на базе Люберецкой областной больницы было проведено более 19,5 тысячи диагностических исследований пациентам с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Амбулаторный КТ-центр был открыт в центральном поликлиническом отделении больницы в конце апреля текущего года по поручению губернатора Московской области. КТ-диагностику проводят пациентам по направлению врача поликлиники (в том числе после осмотра на дому), а также тем, кто был доставлен в больницу каретой скорой медицинской помощи», - сказал главный врач медучреждения Дмитрий Семенцов.

В КТ-центре диагностируют вирусные пневмонии с определением последующей маршрутизации пациентов на дальнейшее лечение.

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Текстовая трансляция

19 ОКТЯБРЯ

- В Подмосковье временно запретили присутствие зрителей на спортмероприятиях. Речь идет как о соревнованиях на свежем воздухе, так и о тех, что проводят в помещениях.

- Людей с повышенной температурой тела не будут пускать в ТЦ и кафе Подмосковья. Мера начнет действовать с 21 октября.

- Музеи Подмосковья будут закрыты для посещения с 21 октября по 7 ноября. Посетителям будет разрешено гулять только по территории парков возле усадеб и музеев.

- Более 140 пассажиров не пустили в подмосковный транспорт из‑за высокой температуры. Бесконтактную термометрию проводят на 44 автовокзалах «Мострансавто» и десяти железнодорожных станциях.

- Воробьев анонсировал запрет выставок и массовых мероприятий в Подмосковье.

В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены

- За сутки в России зарегистрировали 15 982 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 5 376 .

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в Москве может начаться в декабре. Первые крупные поставки вакцин от Covid-19 в столице планируют получить в следующем месяце.

- На сегодня в Москве развернуто порядка 15 тысяч специальных коек для лечения больных Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал бороться с эпидемией не только с помощью госпиталей, но и путем проведения противоэпидемиологических мероприятий.

- Введение из-за пандемии коронавирусной инфекции строгих ограничительных мер, в том числе комендантского часа или запрета на передвижение по городу неприемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Важно сохранить работу горожан и не нанести ущерб основным сферам экономики мегаполиса.

- Москва находится на первом месте в РФ по выявляемости случаев инфицирования коронавирусом, при этом по количеству госпитализаций и пневмоний, связанных с Covid-19, мегаполис находится на 30-40 месте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По масштабам тестирования столица обгоняет многие регионы РФ.

Эффективность выявления зараженных в Москве намного выше, потому что параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов (около 35 тысяч в сутки) и КТ-диагностику (от 1300 до 1500 в сутки) Мэр Москвы Сергей Собянин

- В Москве 1767 пациентов вылечились от коронавируса за прошедшие сутки, общее число выздоровевших увеличилось до 275 648.

- В столице за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 009 пациентов.