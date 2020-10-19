РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В скорую помощь подмосковных Люберец на прошедшей неделе поступило свыше 3,1 тысячи вызовов, сообщил в понедельник заведующий подстанцией «Люберецкая» ГБУЗ Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин.

«С 12 по 18 октября поступило 3 118 обращений, из них 2 150 - неотложные. Доезд на экстренные вызовы в течение 20 минут по регламенту составил 94%, на неотложные до 120 минут - 86%», - сказал Сульдин.

Он добавил, что скорая выезжала на пять ДТП с пятью пострадавшими.

Всего в Люберцах работает 21 бригада, средняя нагрузка на каждую составляет 12 вызовов в сутки.