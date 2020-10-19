РИАМО - 19 окт. В Москве автомобили такси стали чаще попадать в аварии, за девять месяцев 2020 года количество погибших в ДТП с такси выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В этом году в авариях с автомобилями такси погибло 45 человек. За каждой этой цифрой стоит жизнь конкретного человека», - говорится в сообщении.

Предполагается, что такая картина складывается из-за того, что агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха. Водители сильно устают и перенапрягаются.

«Компании должны быть внимательны к сотрудникам и брать на себя ответственность за жизни людей, которые, в свою очередь, приносят им прибыль», - уточняется в материале.