РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В Единую диспетчерскую службу подмосковных Люберец на минувшей неделе поступило около 11,5 тысячи обращений, сообщила в понедельник заместитель директора службы ЕДДС «112» Юлия Каманина.

«В ЕДДС-112 поступило 11 495 обращений с 12 по 18 октября. Из них 5,1 тысячи касались вызова скорой помощи, свыше 2 тысяч - ГИБДД и полиции, 32 - газовой службы. Всего с начала года поступило свыше 416 тысяч обращений», - сказала Каманина.

Она добавила, что в ЕДС ЖКХ поступило 5 474 обращения. Из них вопросов электроснабжения касались 530, водоснабжения - 771, отопления - 727, обслуживания домов - 428.