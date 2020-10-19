РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Подольские хоккеисты победили со счетом 13:3 в открытом первенстве среди любительских команд, сообщил «РИАМО в Подольске» участник подольской команды Максим Хафизов.

«В прошедшие выходные (17-18 октября - ред.) завершилось открытое первенство по хоккею городского округа Подольск 2019-2020 года среди любительских команд. В финальной игре, которая проходила на Ледовой арене «Витязь» с командой «Русь», воспитанники хоккейной школы Подольска под руководством капитана команды Сергея Круглова одержали победу с внушительным отрывом 13:3», - сказал Хафизов.

На базе чемпионов планируется организовать команду, которая будет представлять Подольск на областных и региональных соревнованиях.