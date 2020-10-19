РИАМО - 19 окт. На прошлой неделе специалисты Главгосстройназдора Московской области обработали 188 обращений, поступивших в Центр управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

44 обращения поступило с портала «Добродел». Самыми активными признаны жители Мытищ, Красногорска и Одинцовского округа. По сравнению с предшествующим периодом количество новых обращений от горожан возросло на девять.

«В основном жителей волновали вопросы незаконного строительства (55), информирования о ходе строительства (29), содержания строительной площадки (26), исполнения обязательств по ДДУ (24)», - отметил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Организация ведет еженедельный подсчет жителей, обратившихся к ним за помощью в решении вопросов строительства и обязательств по соответствующей документации.