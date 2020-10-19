РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез свыше 28 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории подмосковных Люберец, сообщила в понедельник представитель компании Наталья Безсонова.

«За минувшую неделю, с 12 по 18 октября, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 28 273 кубометра коммунальных отходов. Из них 2 435 кубометров - сухих отходов», - сказала Безсонова.

Для бесперебойной работы по вывозу твердых коммунальных отходов в городском округе задействовано более 80 человек и более 50 единиц техники. В случае необходимости количество сотрудников и техники будет увеличено.