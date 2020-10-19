РИАМО - 19 окт. По информации СМИ о нападении рыси на ребенка Истринской городской прокуратурой будет проведена проверка, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.
«Согласно опубликованным данным, девочка пострадала от укусов животного во время прогулки в одном из поселков городского округа Истра», - говорится в сообщении.
Прокуратура намерена выяснить причины и условия данного инцидента.
Организованная проверка поставлена в прокуратуре области на контроль.
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