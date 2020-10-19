РИАМО - 19 окт. По информации СМИ о нападении рыси на ребенка Истринской городской прокуратурой будет проведена проверка, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

«Согласно опубликованным данным, девочка пострадала от укусов животного во время прогулки в одном из поселков городского округа Истра», - говорится в сообщении.

Прокуратура намерена выяснить причины и условия данного инцидента.

Организованная проверка поставлена в прокуратуре области на контроль.