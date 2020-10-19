РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Полицейские и общественники МУ МВД России «Балашихинское» приняли участие в акции «Доноры в погонах» и сдали в общей сложности более 10 литров крови, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятие состоялось на базе Центрального городской больницы Реутова. Его цель - популяризация донорства, оказание помощи людям, нуждающимся в донорской крови, а также повышение доверия к сотрудникам органов внутренних дел.

«Более 30 сотрудников различных подразделений МУ МВД, а также представители Общественного совета, пройдя медицинское обследование, внесли вклад в спасение жизни людей – было собрано свыше 10 литров донорской крови», – говорится в сообщении.

В данной акции приняли участие как постоянные доноры, так и новички. Для большинства участие в подобных мероприятиях стало доброй традицией. Полицейские уверены, что акция «Доноры в погонах» поможет большому количеству людей и спасет не одну человеческую жизнь.