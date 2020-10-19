РИАМО - 19 окт. На набережной московского парка «Зарядье» появился арт-объект в виде мифического чудовища, его установили в рамках выставки номинантов первой Московской арт-премии, говорится в сообщении пресс-службы парка.

Легенда гласит, что Кракен — это гигантский головоногий моллюск, который мог утащить своими щупальцами на дно океана даже самый крупный боевой корабль. Чудовище, установленное в «Зарядье», как будто заплывает в Москву-реку, оно все покрыто этикетками продуктов, которые загрязняют мировой океан в промышленных масштабах: пластиком, литием, алюминием.

«В своих работах я стараюсь обращаться к социальным темам не только потому, что это актуально в современном обществе, а прежде всего потому, что считаю это личной проблемой и ответственностью. Начинать нужно с себя, и именно поэтому на Кракене среди прочих логотипов есть и мой — как напоминание самому себе о необходимости сортировки мусора и разумном потреблении», - сказал автор скульптуры Михаил Цатурян.

Эту скульптуру создали для галереи #DARKART. На суд зрителей она выставлена впервые. В следующем году ее представят на фестивале Burning Man.