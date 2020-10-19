РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 окт. Члены партии «Единая Россия» передали чайные наборы с медом ветеранам Великой Отечественной войны из Балашихи в рамках партпроекта «Старшее поколение», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На протяжении многих лет мы плодотворно работаем в тесной взаимосвязи с Советом ветеранов. Проводим различные благотворительные мероприятия, устраиваем различные праздничные выступления творческих коллективов в микрорайонах города. Сегодня мы передаем мед для ветеранов Великой Отечественной войны», - сказал депутат совета депутатов Балашихи Сергей Чураков.

Такая традиция в Балашихе существует уже пять лет. Партиец по собственной инициативе передает мед в Совет ветеранов и территориальные общественные самоуправления в микрорайоны города, а также собираются чайные наборы.

По словам заместителя исполнительного секретаря Балашихинского отделения партии «Единая Россия» Ирины Митюриной, только за один день партийцы передали 100 килограммов меда.

«Чайные наборы получат ветераны в микрорайонах 1 Мая, Новый свет, Гагарина, Орджоникидзе и в жилом квартале Пехра-Покровское», - отметила Митюрина.

Также партийцы активно включены в волонтерскую работу. Они оказывают помощь всем нуждающимся. Особое внимание уделяется пожилым людям, находящимся в зоне особого риска.