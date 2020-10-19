РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 окт. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе отремонтировали два тротуара на улицах Попова и 2-я Красногорская, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе завершили ремонт тротуара на улице 2-я Красногорская площадью 564 квадратных метра и на улице Попова площадью 231 квадратный метр. На Инициативной улице выполнили понижение бортового камня и уложили тактильную плитку», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в уборке городских улиц участвовали 68 рабочих, 27 единиц техники. Всего вывезли 64 кубометра мусора и 97 смета. В уборке региональных дорог принимали участие 88 рабочих и 67 единиц техники.