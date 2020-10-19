РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. Мытищинская городская клиническая больница обеспечена лекарственными препаратами для лечения пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом, СИЗ, дезинфицирующими средствами на месяцы вперед, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Дефицита масок, перчаток, дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов в МГКБ, который был характерен в конце марта и начале апреля, в начале пандемии, сейчас нет.

«Больница обеспечена лекарственными препаратами для лечения пациентов с внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами на месяцы вперед», - говорится в сообщении.

График работы поликлиник прежний и в дальнейшем в сложившихся условиях меняться не будет. Особая нагрузка на поликлиники ложится в первые дни рабочей недели. Рабочий день у врачей, отправляющихся по вызовам, как правило, заканчивается в 23:00 - 23:30.

«Поликлиническое звено стремится обслуживать все поступающие в эти дни вызовы, исключить переходящие вызовы на следующий день. Вместе с тем, от планового посещения поликлиник сейчас лучше отказаться, так как рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией очевиден. И людям старше 65 лет лучше оставаться дома», - отмечается в сообщении.

Те, кто вышел на улицу, должны быть максимально защищены – в масках, перчатках, следует не забывать о необходимости постоянного мытья рук и стараться избегать скопления большого количества людей.

Главный врач МГКБ Андрей Третьяков отметил, что в случае появления симптомов простуды: повышенной температуры, кашля, недомогания, необходимо вызывать врача на дом и следовать рекомендациям, тактике лечения. Врач определит, нужно ли проходить КТ, проконсультирует о сдачи ПЦР-теста или, в случае необходимости, выпишет направление на госпитализацию, которая осуществляется через бригаду скорой медицинской помощи.