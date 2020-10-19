РИАМО - 19 окт. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева пообщаются с представителями регионального бизнеса 28 октября, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Встреча начнется в 11:00, ее тема - «Любые вопросы от бизнеса».

«Встреча пройдет в формате онлайн на платформе Trueconf», - говорится в сообщении.



Регистрация заканчивается 23 октября в 11:00.

Подробная инструкция по участию во встрече в режиме телеконференции будет размещена в телеграмм-канале по адресу.