РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. Жителям Мытищ, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, окажут материальную помощь, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда Мособлдумы Никиты Чаплина.

Он провел дистанционный прием граждан, в рамках которого обсудил проблемы с жителями.

«У жителей городского округа Мытищи Натальи Григорьевны и Александра Сергеевича сложились трудные жизненные ситуации. Необходимые средства выделю - помощь будет оказана», - сказал Чаплин.

Он добавил, что сегодня большинство вопросов связаны с оказанием материальной поддержки.