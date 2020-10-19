РИАМО - 19 окт. Роскультцентр завершил прием заявок на соискание Национальной литературной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, стали известны составы жюри и экспертного совета, говорится в сообщении пресс-службы премии.

Имена 40 участников, чьи произведения попали в шорт-лист премии, будут объявлены до 1 ноября. Всего организаторами премии получено более 600 заявок из 78 регионов. Авторы из Москвы стали самыми активными претендентами, за ними следуют жители Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Краснодарского края.

«Оценивать произведения конкурсантов будет экспертный совет: главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, президент фонда «Поэзия улиц» Людмила Моренцова, литературный критик Татьяна Соловьева, детский писатель Юлия Брыкова, лауреат премий «Лицей» и «Русское слово» Булат Ханов», - говорится в сообщении.

Также в состав совета вошли начальник отдела современной российской прозы издательства «Эксмо» Юлия Селиванова, редактор группы российской фантастики издательства «Эксмо» Михаил Форрейтер и другие представители литературного сообщества.

Лауреаты премии будут определены профессиональным жюри, в состав которого вошли писатели, литературные критики, а также известные деятели в области культуры и литературы: писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов, литературный критик, писатель и лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, главный редактор РИАМО Максим Шарапов, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов, начальник отдела подростковой литературы издательства «Эксмо» Татьяна Суворова, писатель-фантаст Вадим Панов и другие.

«Этот год стал для всех нас неопровержимым доказательством того, что теперь учиться, работать и даже творить можно, находясь в любой точке земного шара и на какой угодно дистанции. Чтобы рассказать миру о своем креативе – будь то создание нового приложения для смартфонов или литературного произведения – молодому поколению уже не нужно затрачивать на это прежних усилий», – отметила директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

Она добавила, что молодым авторам нужны только возможности. А создание таких возможностей является основной задачей команды Роскультцентра.

«Сегодня мы видим у современных поэтов большой потенциал, поэтому продолжаем активно развивать данное направление. Так, мы поддерживаем Национальную литературную премию для молодых поэтов, которая организована Роскультцентром и стартовала этим летом», - говорит генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Он уточнил, что с особым трепетом издательство относится к поэтической номинации и собирается поддержать ее в рамках нового издательского бренда Inspiria.

«Надеемся открыть новые имена, которые будут способны завоевать читателя. Сегодня издательства сталкиваются с проблемой нехватки компетентных редакторов в жанре поэзии. В этом сегменте отбор и открытие новых имен в контексте художественной ценности и востребованности у своей аудитории - это непростой процесс, требующий экспертов, которые, с одной стороны, понимают контекст и читательскую аудиторию, с другой, могут определить качество текстов», - добавил Капьев.

По итогам прочтения и отбора присланных произведений жюри определит победителей Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, которые удостоятся следующих призов:

- номинации «Художественная книга» (направления «Детектив», «Фантастика», «Проза», «Поэзия»), «Детская книга», «Нонфикшн», «Дебют» – авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо»;

- номинация «Художественная книга» (направления «Проза», «Поэзия») – публикация в «Литературной газете»;

- номинация «Киносценарий» – возможность попасть в пул сценаристов, с которыми работает продюсерская компания «Среда» и скаутинговое агентство «Бест кейс»;

- специальная номинация «Электронная книга» – предложение заключить контракт на выпуск произведения в издательстве «ЛитРес», изготовление аудиоверсии своего произведения с последующим распространением на ресурсах «ЛитРес», подарочный тираж печатной версии книги, скидки на услуги «ЛитРес:Самиздат», дополнительное продвижение произведения на всех ресурсах группы компаний «ЛитРес».

К участию в премии принимались авторские произведения прозаиков, поэтов и сценаристов из России в возрасте от 14 до 35 лет.

Заявки были разбиты по восьми номинациям: «Художественная книга» (направления «Детектив», «Фантастика», «Проза», «Поэзия»), «Детская книга», «Нонфикшн», «Дебют» и «Киносценарий». Наиболее востребованными направлениями стали «Поэзия» (202 заявки), «Проза» (139 заявок) и «Фантастика» (122 заявки).