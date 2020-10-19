РИАМО (БАЛАШИХА)- 19 окт. Золотые значки за прохождение нормативов комплекса ГТО в III квартале текущего года вручили шести жителям Балашихи на спортивном празднике в ФОКе «Керамик» в рамках Единой недели ГТО, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Единая неделя ГТО стартовала в Подмосковье 12 октября при поддержке министерства спорта региона. Почётным гостем праздника в Балашихе стал заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер, чемпион мира, Европы и СССР по тяжёлой атлетике 1983 года, президент Федерации тяжёлой атлетики России в 1997-2000 годах, вице-президент Европейской Федерации тяжёлой атлетики (EWF) Вячеслав Клоков. Нормативы в этот день попробовали сдать 250 человек от 6 до 65 лет.

«Мероприятие прошло с соблюдением всех норм Роспотребнадзора по ограничениям в связи с COVID-19. Мы допускали на площадку 50 человек одновременно, проводили разминку, после которой они приступали к сдаче нормативов», — сказал директор городского центра тестирования ГТО Антон Орешков.

Он добавил, что участники выполняли подтягивания на низкой и высокой перекладинах, отжимания, упражнения на пресс, прыжки в длину с места и наклон из положения стоя. Каждый из них получил именной сертификат и фирменные призы с символикой ГТО.

«Торжественной частью спортивного праздника стало награждение победителей Осеннего кубка ГТО Балашихи. Также шесть жителей, сдавших нормативы в третьем квартале 2020 года, получили золотые знаки отличия», - подчеркнул Орешков.

По словам начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации Балашихи Никиты Тарасевича, такие мероприятия необходимы в наше непростое время, когда мы боремся с пандемией. Физические активности укрепляют здоровье, закаляют характер.

Вячеслав Клоков подчеркнул, что организм требует тренировки, и если не заниматься спортом, то уже в возрасте 30-40 лет человек начинает хандрить и пить таблетки.

"Такие мероприятия хороши тем, что стимулируют детей и родителей на занятия спортом, пусть не профессиональным, а любительским, уводят молодёжь с улиц в различные секции», — заключил Клоков.

Несмотря на завершение недели ГТО жители Балашихи по-прежнему могут сдать нормативы в любое удобное время. Для этого нужно записаться по телефону: +7 495 521-11-53 с 9:00 до 18:00 часов и пройти регистрацию на gto.ru. или на сайте gto-balashikha.ru.

На площадку проведения физкульт-испытаний нужно принести документ, удостоверяющий личность, справку от врача и УИН-номер.