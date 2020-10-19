РИАМО - 19 окт. В понедельник мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию Долгопрудная МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

За последнее время пассажиропоток в МЦД серьзно упал из-за пандемии Covid-19 и, как следствие, перехода части сотрудников на дистанционную работу.

«После победы над коронавирусом популярность МЦД будет расти очень быстрыми темпами. Именно поэтому мы ни минуту не приостанавливаем работу по модернизации железнодорожной инфраструктуры», - сказал Собянин.

Он добавил, что в этом году на Московском транспортном узле завершат строительство или реконструкцию порядка 15 станций.

«Это значит, что в Москве и ближнем Подмосковье за год появится 15 современных вокзалов с максимумом комфорта для пассажиров», – отметил Собянин.

Станция Долгопрудная МЦД-1 распложена на границе одноименного города Московской области с Северным районом Москвы.

Все о МЦД: схема, тарифы, режим работы>>