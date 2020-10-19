РИАМО - 19 окт. В понедельник мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию Долгопрудная МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
За последнее время пассажиропоток в МЦД серьзно упал из-за пандемии Covid-19 и, как следствие, перехода части сотрудников на дистанционную работу.
Он добавил, что в этом году на Московском транспортном узле завершат строительство или реконструкцию порядка 15 станций.
«Это значит, что в Москве и ближнем Подмосковье за год появится 15 современных вокзалов с максимумом комфорта для пассажиров», – отметил Собянин.
Станция Долгопрудная МЦД-1 распложена на границе одноименного города Московской области с Северным районом Москвы.
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