РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. Музей с виртуальными экскурсиями и орнитологической библиотекой открыли в гимназии №7 Подольска в понедельник, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в День гимназии в образовательном учреждении № 7 открылся новый музей «ФилоСовия». Идея была воплощена благодаря стараниям руководителя музея Анны Костиной. Право перерезать ленточку было предоставлено директору гимназии Елене Словьевой и начальнику территориального управления в микрорайоне Кузнечики Евгению Патрушеву.

«Для посетителей музея есть возможность совершать виртуальные экскурсии на разных языках. Для этого нужно отсканировать QR-код в интересующем разделе. В музее создана орнитологическая библиотека. Музей занимает площадь более 200 квадратных метров»,- говорится в сообщении.

Культурное учреждение разделено на тематические зоны, которые позволяют посетителям проявить свои творческие способности в различных областях и получать новые знания. Большинство экспонатов музея выполнены руками гимназистов. Коллекция будет пополняться.