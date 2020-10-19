Как разблокировать социальную карту для проезда в Москве.

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В связи с ростом заболеваемости во вторую волну коронавируса власти Москвы решили заблокировать социальные карты (карты москвича) для бесплатного либо льготного проезда в общественном транспорте некоторым категориям москвичей, которые относятся к группам риска.

Среди них:

– граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями (в том числе с диабетом), обязанные соблюдать домашний режим;

– школьники с 6-го по 11-й класс, которых с 19 октября перевели на дистанционный формат обучения.

На данный момент период действия блокировки социальных карт граждан в возрасте 65 плюс и хронических больных – с 9 октября по 28 октября 2020 года.

Льготный проезд по соцкарте для старшеклассников приостановлен до 1 ноября. При этом ученикам 1–5-х классов, которые после каникул продолжают посещать школы очно, проездные разблокировали с понедельника, 19 октября.

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