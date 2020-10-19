Как разблокировать социальную карту для проезда в Москве.

Кому заблокировали проездной
В связи с ростом заболеваемости во вторую волну коронавируса власти Москвы решили заблокировать социальные карты (карты москвича) для бесплатного либо льготного проезда в общественном транспорте некоторым категориям москвичей, которые относятся к группам риска.
Среди них:
– граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями (в том числе с диабетом), обязанные соблюдать домашний режим;
– школьники с 6-го по 11-й класс, которых с 19 октября перевели на дистанционный формат обучения.
На данный момент период действия блокировки социальных карт граждан в возрасте 65 плюс и хронических больных – с 9 октября по 28 октября 2020 года.
Льготный проезд по соцкарте для старшеклассников приостановлен до 1 ноября. При этом ученикам 1–5-х классов, которые после каникул продолжают посещать школы очно, проездные разблокировали с понедельника, 19 октября.
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Как разблокировать соцкарту, заблокированную ошибочно
По данным столичного департамента транспорта, некоторым категориям жителей карты москвича заблокировали по ошибке (в том числе членам многодетных семей, студентам, которые пока учатся очно, людям младше 65 лет и пр.).
Если пассажир не относится ни к одной из указанных групп риска, но социальная карта для проезда заблокирована, ее можно разблокировать.
Для этого нужно обратиться в Комплекс социального развития Москвы любым удобным способом:
– позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00);
– отправить сообщение через социальные сети «Московского социального регистра»:
В случае возникновения проблем также можно позвонить в контакт-центр мэрии Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77.
Что делать, если нужно поехать к врачу
Если гражданам из групп риска, которые должны соблюдать домашний режим, необходимо обратиться за медицинской помощью, например, поехать в поликлинику или пройти плановые процедуры лечения (курсы диализа, химиотерапии и другие виды лечения по неотложным показаниям), то карта будет разблокирована на определенную дату записи к врачу в течение всего дня, сообщается в блоге мэра Москвы.
Социальная карта будет разблокирована для проезда на дату запланированного посещения врача при условии, что запись осуществлена через ЕМИАС или терминал записи в поликлинике и не менее чем за два дня до даты посещения врача, пояснили РИАМО в Комплексе социального развития Москвы.
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Как ездить на работу
По указу мэра Москвы до 28 октября столичных работодателей обязали перевести на дистанционный формат работы всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это требование относится ко всем компаниям и организациям, которые работают на территории Москвы.
Исключение составляют только те сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
Как сообщили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу, если по каким-либо причинам человек из группы риска продолжает ездить на работу, то стоимость проезда ему не будет компенсироваться. Проезд придется оплачивать из собственных средств либо за счет работодателя.
«Обращаем внимание, что в случае, если работодатель считает критичным отсутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте, льготный проезд доступен не будет. Оплату проезда в этом случае осуществляет сам пассажир, или это компенсирует ему работодатель», – уточнил оперштаб.
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