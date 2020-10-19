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Шпаргалки

Как разблокировать социальную карту для проезда в Москве

Как разблокировать социальную карту для проезда в Москве.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Кому заблокировали проездной

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

В связи с ростом заболеваемости во вторую волну коронавируса власти Москвы решили заблокировать социальные карты (карты москвича) для бесплатного либо льготного проезда в общественном транспорте некоторым категориям москвичей, которые относятся к группам риска.

Среди них:

– граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями (в том числе с диабетом), обязанные соблюдать домашний режим;

– школьники с 6-го по 11-й класс, которых с 19 октября перевели на дистанционный формат обучения.

На данный момент период действия блокировки социальных карт граждан в возрасте 65 плюс и хронических больных – с 9 октября по 28 октября 2020 года.

Льготный проезд по соцкарте для старшеклассников приостановлен до 1 ноября. При этом ученикам 1–5-х классов, которые после каникул продолжают посещать школы очно, проездные разблокировали с понедельника, 19 октября.

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2

Как разблокировать соцкарту, заблокированную ошибочно

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

По данным столичного департамента транспорта, некоторым категориям жителей карты москвича заблокировали по ошибке (в том числе членам многодетных семей, студентам, которые пока учатся очно, людям младше 65 лет и пр.).

Если пассажир не относится ни к одной из указанных групп риска, но социальная карта для проезда заблокирована, ее можно разблокировать.

Для этого нужно обратиться в Комплекс социального развития Москвы любым удобным способом:

– позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00);

– отправить сообщение через социальные сети «Московского социального регистра»:

Instagram; 

Facebook; 

«ВКонтакте»; 

– «Одноклассники».

В случае возникновения проблем также можно позвонить в контакт-центр мэрии Москвы по телефону: +7 (495) 777-77-77.

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3

Что делать, если нужно поехать к врачу

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Если гражданам из групп риска, которые должны соблюдать домашний режим, необходимо обратиться за медицинской помощью, например, поехать в поликлинику или пройти плановые процедуры лечения (курсы диализа, химиотерапии и другие виды лечения по неотложным показаниям), то карта будет разблокирована на определенную дату записи к врачу в течение всего дня, сообщается в блоге мэра Москвы.

Социальная карта будет разблокирована для проезда на дату запланированного посещения врача при условии, что запись осуществлена через ЕМИАС или терминал записи в поликлинике и не менее чем за два дня до даты посещения врача, пояснили РИАМО в Комплексе социального развития Москвы.

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4

Как ездить на работу

© РИА Новости,   Илья Наймушин

По указу мэра Москвы до 28 октября столичных работодателей обязали перевести на дистанционный формат работы всех сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это требование относится ко всем компаниям и организациям, которые работают на территории Москвы.

Исключение составляют только те сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Как сообщили в оперативном штабе Москвы по коронавирусу, если по каким-либо причинам человек из группы риска продолжает ездить на работу, то стоимость проезда ему не будет компенсироваться. Проезд придется оплачивать из собственных средств либо за счет работодателя.

«Обращаем внимание, что в случае, если работодатель считает критичным отсутствие сотрудников из уязвимой категории граждан на рабочем месте, льготный проезд доступен не будет. Оплату проезда в этом случае осуществляет сам пассажир, или это компенсирует ему работодатель», – уточнил оперштаб.

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Социальные картыМосква
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Комментарии

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1 комментарий
Алена
Сестре заблокировали социалку, потому что якобы минздрав передал данные в соцреестр, что она беременна О_о. и уже на пятом месяце, хотя она не беременна! Дозвониться в соцреестр по горячей линии нереально, пришлось накатать целое письмо. Ответили только через неделю, всю неделю человек платил сам за проезд. Перезвонили и сказали, что сестра ДОЛЖНА САМА сходить в поликлинику, чтобы ей там отметку о беременности сняли, тогда, мол, карту разблокируют. Почему она должна куда-то ходить и что-то делать из-за бюрократических ошибок инстанций? Что за бардак? Сколько ей еще придется платить за проезд?
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