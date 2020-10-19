РИАМО - 19 окт. В понедельник утром спасателям сообщили о пожаре на улице Дубнинская в столице, там загорелись четыре гаража, их оперативно потушили, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Площадь пожара составила более 60 квадратных метров», - говорится в сообщении.

К месту возгорания выслали силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, а том числе расчет АСО №3 ГКУ «ПСЦ».

Благодаря слаженным действиям московских пожарных и спасателей загорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.