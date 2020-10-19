РИАМО - 19 окт. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов и создателя сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве и незаконном распространении порнографии, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

По данным следствия, обвиняемый три года назад вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Однако, не получив деньги, он опубликовал личные кадры на странице соцсети, являясь ее администратором и участником.

«В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в социальной сети интимные фотографии другого полицейского», - говорится в сообщении.

Были и другие подобные факты. На банковские счете обвиняемого наложен арест. Общая сумма арестованных денежных средств превышает 19 млн рублей.

Уголовное дело отправлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.