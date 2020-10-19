РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. 31 пациент находится на искусственной вентиляции легких в отделении реанимации Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«На сегодняшний день это 31 пациент, который находится на искусственной вентиляции легких. Это крайне тяжелые пациенты, борьба за жизнь которых идет каждую минуту. В эти дни большую нагрузку испытывают поликлинические отделения и отделение неотложной медицинской помощи с вызовом на дом», - говорится в сообщении.

Самые загруженные дни приходятся на начало недели - понедельник, вторник. На прошлой неделе в отделении неотложной помощи было зарегистрировано 1,8 тысячи вызовов.

«Это очень большое количество вызовов для того количества бригад, которые работают в больнице. В МГКБ ожидают, что и к началу этой недели количество вызовов не уменьшится. И для этого на линию выведено еще дополнительно пять бригад к имеющимся», - отмечается в материале.

Дополнительные бригады врачей сформированы и на базе поликлинических учреждений, чтобы максимально закрывать поступающие вызовы.