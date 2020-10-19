РИАМО - 19 окт. В подмосковных образовательных учреждениях выполнен еженедельный план по вакцинации детей от гриппа, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Вакцинация в образовательных учреждениях – еженедельный план выполнен по всем категориям детей. На низкое выполнение плана хочу обратить внимание глав следующих городских округов: Лыткарино, Фрязино, Щелково, Ступино и Долгопрудный», - сказала Стригункова.

Она отметила, что в данных муниципалитетах план по вакцинации детей выполнен на 60 и менее процентов.​

Всего в регионе в рамках прививочной кампании от гриппа вакцинировали порядка 2 миллионов человек.