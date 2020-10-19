РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 окт. На сегодняшний день на лечении в стационаре Мытищинской городской клинической больницы находится 656 человек, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Главный врач МГКБ Андрей Третьяков отметил, что прирост заболевших продолжается. Пациентов в эти дни поступает много, в среднем от 45 до 60 человек в день, как правило, со средней степенью тяжести и тяжелые возвратной группы - 65 плюс.

«На сегодняшний день на лечении в стационаре находится 656 человек. В общей сложности для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией развернуто 680 коек. Кроме того, 80 коек развернуто для пациентов, идущих на выздоровление, на базе терапевтических отделений номер 2 и 3 МГКБ, находящихся в деревнях Осташково и Сухарево», - говорится в сообщении.

В дополнение к 750 койкам разворачиваются 100 на базе спорткомплекса в поселке Дружба. Здесь также будут проходить лечение пациенты, которые прошли основной курс лечения в стационаре МГКБ и находятся в стадии выздоровления.