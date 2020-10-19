РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 окт. В Волонтерском центре подмосковного Подольска приступили к набору добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет для помощи горожанам, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Волонтерский центр городского округа Подольск набирает волонтеров от 18 до 50 лет без хронических заболеваний. Подать заявку могут все желающие в группе «ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР (Подольск)» в соцсети «ВКонтакте». Для этого необходимо заполнить анкету добровольца», - говорится в сообщении.

Волонтеры центра будут принимать и обрабатывать входящие звонки, помогать с покупкой продуктов и лекарств, выгуливать домашних животных, контролировать соблюдение масочного режима в общественных местах.