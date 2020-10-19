РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 окт. Участок улицы Талсинской будет перекрыт 28 октября с 10:00 до 13:00, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Движение ограничат в связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

28 октября с 10:00 до 13:00 будет перекрыт участок от дома №4А до дома №8А, в том числе выезды с дворовых территорий. Водителям необходимо заранее выбирать пути объезда.