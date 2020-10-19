РИАМО - 19 окт. За прошедшую неделю количество выездов мобильных бригад по вакцинации от гриппа в Московской области составило 946, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
«По выездам мобильных бригад: выполнено 946 выездов, вакцинировано 68 тысяч человек», - сказала Стригункова.
Вакцинацию от гриппа можно пройти в поликлиниках и на предприятиях Московской области. Также работает порядка 40 мобильных выездных бригад.
Министр ранее отметила, что всего в регионе от гриппа привили порядка 2 миллионов человек.
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